إنزال مجسم دوار الفلك التاريخي من موقعه لاستكمال مشروع جسر شارع صاري

نايف السالم(صدى):

أنزلت أمانة جدة مجسم دوار الفلك التاريخي من موضعه؛ على خلفية استكمال أعمال جسر شارع صاري.

وأوضحت أمانة جدة أنه بمجرد الانتهاء من أعمال جسر شارع صاري، سيتم إعادة مجسم دوار الفلك التاريخي في موقعه الجديد في المنطقة ذاتها.

ويقع مجسم دوار الفلك عند التقاء تقاطع شارع الملك فهد مع شارع صاري، ويٌعتبر واحدًا من معالم جدة التاريخية المنتشرة في التقاطعات الرئيسية.

يذكر أن مشروع جسر شارع صاري مع طريق الملك فهد بشمال المحافظة، يأتي ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة.