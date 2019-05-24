الخل والبخار للقضاء على حشرات السرير

أميرة خالد(صدى):

هناك العديد من الأفكار والوصفات المنزلية، التي تساعد على التخلص من حشرات السرير التي تلتصق به، ويصعب رؤيتها في ذات الوقت.

وتتضمن هذه الأفكار، استخدام أي أداة أو جهاز منزلي يصدر ” بخار ” ، ومن ثم نقوم بنشر البخار على مفارش السرائر من الأعلى ومن الأسفل.

وكذلك استخدام الشريط اللاصق ذو الوجهين حيث يتم لصقه على السرير أو على حوافه ما يجعل الحشرات تلتصق بالشريط وتجد صعوبة في السير ومن ثم تموت نهائيًا.

واشتملت هذه الوصفات على تجفيف الملابس ومفارش السرير بدرجات حرارة عالية جدًا داخل الغسالة، بالإضافة إل استخدام السيليكا وهي تلك الأكياس الصغيرة التي غالبًا ما يتم وضعها في الأحذية وحقائب اليد، ويمكن الاستعانة بها من خلال وضعها داخل السرائر أو رشها بمحيط السرير للتخلص من الحشرات.

ويسبب الخل توقف كامل للجهاز العصبي للحشرات، لذا يمكن وضع كمية متوسطة من الخل داخل ” بخاخ ” واستخدام لرش السرائر كل يومين أو ثلاث أيام.