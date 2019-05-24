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بالفيديو.. وليد سليمان ينفعل بشكل غريب على غوريلا رامز

بالفيديو.. وليد سليمان ينفعل بشكل غريب على غوريلا رامز
طلال الغامدي(صدى):

أنفعل لاعب النادي الأهلي وليد سليمان على غوريلا برنامج رامز في الشلال بمجرد سماع صوتها .

وقام وليد سليمان بخلع ” بدلة النجاة ” التي كان يرتديها وقام بإلقاء خوذته على الأرض في شكل مثير للدهشة .

وواصل رامز جلال مقلبه رغم غضب وليد سليمان وقام بالخروج في شكل الغوريلا وعندما كشف عن وجهه ألقى وليد سليمان عليه حجرًا كبيرا .

وتعرض وليد سليمان في بداية المقلب إلى موقف ” سلك التزحلق بين الجبال ” والذي تعطل به وتسبب في شعوره بالألم لإصابته في رجله .


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