بالفيديو.. وليد سليمان ينفعل بشكل غريب على غوريلا رامز
أنفعل لاعب النادي الأهلي وليد سليمان على غوريلا برنامج رامز في الشلال بمجرد سماع صوتها .
وقام وليد سليمان بخلع ” بدلة النجاة ” التي كان يرتديها وقام بإلقاء خوذته على الأرض في شكل مثير للدهشة .
وواصل رامز جلال مقلبه رغم غضب وليد سليمان وقام بالخروج في شكل الغوريلا وعندما كشف عن وجهه ألقى وليد سليمان عليه حجرًا كبيرا .
وتعرض وليد سليمان في بداية المقلب إلى موقف ” سلك التزحلق بين الجبال ” والذي تعطل به وتسبب في شعوره بالألم لإصابته في رجله .
وليد سليمان ينفعل بشكل عنيف في مواجهة غوريلا #رامز_في_الشلال#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/4qI6FDi4fJ
— MBC مصر (@mbcmasr) May 24, 2019
اترك تعليقاً