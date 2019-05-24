إيران تتحايل على أمريكا بمعبر حدودي لتهريب الأسلحة والنفط

طهران(صدى):

تسعى إيران إلى بناء معبر حدودي على الحدود السورية العراقية؛ لفتح طريق بري لتهريب الأسلحة والنفط من إيران إلى لبنان.

وأكدت قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن الأقمار الصناعية التقطت صورًا جديدة تكشف عمليات بناء المعبر الحدودي الجديد في منطقتي القائم والبوكمال الحدوديتين بين العراق وسوريا.

وكثفت إيران حضورها في هذه المنطقة منذ الصيف الماضي، إذ تخضع لسيطرة المليشيات التابعة لإيران من الجانبين، فيما تقع قاعدة للجيش العراقي بالقرب من هذا الموقع.

ويمكن هذا المعبر إيران من الحفاظ على اكتمال ممرها البري إلى سوريا ثم بيروت والبحر الأبيض المتوسط؛ لاستخدامه في عمليات التهريب والالتفاف على العقوبات الأميركية.