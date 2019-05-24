في الذكرى الثانية لكشف الأوراق.. الدوحة تُعيد أكاذيبها مجددًا

طلال الضوي(صدى):

يحاول مرتزقة تنظيم الحمدين، استعطاف الشعوب العربية، بالتزامن مع الذكرى الثانية لكشف خيانة قطر لمحيطها الخليجي والعربي.

وقام وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، بتدوين تصريحات وصف فيها المقاطعة بالطعنة في الظهر، ومدعياً فيها تزوير تصريحات ” تميم ” قبل عامين، وقرصنة وكالة الأنباء القطرية، وهو الأمر الذي لم يُثبت حتى الآن بأدلة قاطعة.

كما جددت قناة الجزيرة القطرية، مزاعمها عن التدخل العسكري وغزو الدوحة، وهو ما نفاه أكثر من مسؤول سعودي وإماراتي مراراً وتكراراً.

وفتح نشطاء وإعلاميون النار على ما تسوِّق له الدوحة، إذ قال الإعلامي عناد العتيبي تعليقاً على تغريدة وزير الخارجية القطري: ” يصادف الليلة الذكرى الثانية لوضع كل الأوراق على الطاولة وإنهاء حب الخشوم الكاذبة. خلال عامين فقط.. تحطمت مشاريع عقدين من المؤامرات ” .

وقال الخبير الإستراتيجي أمجد طه: ” يصادف الليلة الذكرى الثانية لطعنة الظهر التي تعرض لها شعبنا في قطر من قبل نظام تميم والذي مستمر بجريمة قرصنة الحكم.. وتلفيق وأكاذيب يبرر بها طعنه للأمة العربية من ليبيا للسودان وسوريا ومصر.. ومحاولة اغتيال الملك عبدالله. جريمةٌ وضعت العرب في موقفٍ واحد ضد نظام الدوحة ” .