” عيدنا يبدأ من مصلانا ” فريق التمكين المجتمعي بمركز صحي السر يطلق مشروع تحسين مصلى العيد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انطلقت مساء امس الخميس الموافق الثامن عشر من شهر رمضان المبارك أولى مراحل مشروع التمكين المجتمعي لمركز صحي السر التابع لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حيث يعنى المشروع بتحسين مصلى العيد بالمنطقه وذلك بمشاركة أعضاء فريق التمكين المجتمعي بالمركز بقيادة مدير المركز الصحي الاخصائي منصور السواط وعمدة الحي فواز السواط ومن الكادر الصحي وعبدالرحمن حامد السواط واحمد خلف الجودي وأعيان وأهالي الحي المساهمين في دعم وتنفيذ المشروع.

يتدرج المشروع بعدة مراحل بدءاً بطلاء أسوار المصلى وامتداداً إلى الصيانه العامه وتحسين أرضية المصلى انتهاءاً بتجميل المكان باللوحات والزخارف والمخطوطات الجدارية الإسلامية والإبداعية.

الجدير بالذكر أن المشروع يحظى بمتابعة مدير مجمع الملك فيصل الطبي أخصائي اول مبارك اليامي والصحة العامة بالمجمع الاستاذ محمد الحسيكي والتثقيف وتعزيز الصحة ومشرفة مبادرة التمكين المجتمعي شادية الزايدي.