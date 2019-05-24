راموس في طريقه لترك ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

يدرس قائد ريال مدريد، سرخيو راموس، إمكانية الاستمرار مع الملكي أو الانتقال إلى دوري آخر.

وسلّط تقرير تليفزيوني، الضوء على احتمالية بقاء راموس من عدمها في ريال مدريد خلال الموسم المقبل، إذ بات الأمر محل شك كبير.

وأوضح أنه من المتوقع خروج راموس هذا الصيف من النادي الملكي، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية عن رغبة كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضم المدافع البالغ 33 عاما.

وبدأ المدافع راموس في التنازل عن فكرة رفض اللعب خارج قلعة ” سانتياغو برنابيو ” ، إلا أن إدارة الملكي لم تتلق حتى الآن أي إشارة صريحة من جانب اللاعب أو وكيل أعماله (شقيقه) أو حتى من ممثليه القانونيين.