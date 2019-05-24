جمعية المعاقين تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء)، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس، للعمل بالجمعية بمدينة الدمام.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية (أخصائي نطق، وأخصائي سمعيات، وأخصائي علاج وظيفي، وأخصائي علاج طبيعي)، مشترطة أن يكون المتقدم حامل لبكالوريوس في هذه التخصصات.

كما أشارت إلى أن الأولوية ستكون للسعوديين، و إقامة قابلة للتحويل لغير السعوديين، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص، وشهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/06/22م، إذ يمكن إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع ذكر مسمى الوظيفة المراد التقدم إليها في عنوان البريد): [email protected] .