أخطاء تهدد باستبعاد فهد اللهيب من انتخابات اتحاد الكرة

ماجد محمد(صدى):

أعلن فهد اللهيب عن تقديمه بأوراق ترشحه على منصب، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي، إلا أن هناك أسباب عديدة قد تؤدي لاستبعاده من سباق الانتخابات.

وارتكب اللهيب خطأ كبيراً، بعدما قام بمداخلة تلفزيونية على قناة 24 الرياضية، قبل إعلان القوائم النهائية وعدم الإلتزام بالبرنامج الزمني للانتخابات؟

ولم يلتزم فهد اللهيب، بالشرط الخامس الخاص بتزويد لجنة الانتخابات بقائمته الانتخابية، حيث أنه لم يُرفقها في ورقة الترشح، وهو الأمر الذي قد يؤدي لاستبعاده نهائيًا من الانتخابات، يوم 8 يونيو المقبل.

وجاءت ورقة الترشيح الصادرة من نادي الشعلة، خالية من أسماء باقي أعضاء قائمته، وتم اختصارها بترشيح فهد اللهيب فقط دون الكشف عن قائمته.

وتقدم ياسر المسحل، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفهد اللهيب بأوراق الترشح رسميًا على منصب الرئاسة، فيما ستقوم لجنة الانتخابات بفحص أوراق المرشحين وقوائمهما، قبل الإعلان المبدئي للمرشحين، ثم تتلقي الطعون والتظلمات.