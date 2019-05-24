بالفيديو.. المغامسي يصف جهيمان بـ ” السذاجة ” ويدعو له بالمغفرة

علي القحطاني(صدى):

تحدث الداعية الإسلامي صالح المغامسي، اليوم الجمعة، عن واقعة جهيمان واقتحام الحرم المكي، تزامنًا مع حلقات مسلسل العاصوف 2 التي سلطت الضوء على تلك الواقعة.

وبدأ ” المغامسي ” حديثه في برنامج ” منابر النور ” عن جهيمان بالترحم عليه والدعاء له بالمغفرة، موضحًا أنه يترحم على أي أحد مهما فعل.

وتابع حديثه عن جهيمان قائلًا إنه كان ليس له بُعدًا سياسيًا أو فكريًا، ولم يكن تابعًا لجهات أو جماعات معادية للدولة، موضحًا أنه لم يكن آلة في يد أحد يستخدمه لضرب المملكة.

واوضح أن جهيمان كان يتمتع بنفسًا قوية، ولكن فكريًا لم يكن جيدًا واصفه بالسذاجه، لافتًا إلى أنه لم يستوعب ما قرأه وبدأ يمشي في طريق ليس صحيح.

كما كشف المغامسي عن ما قاله ” جهيمان ” في التحقيق ليُؤكد سذاجته، لافتًا إلى أنه شعر بالندم وأنه وقع في فهم خاطيء أثناء التحقيق.