حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت

الرياض(صدى):

أوضح مركز طقس العرب، أن طقس الليلة سيكون معتدلا إلى دافئا ومائلا للحرارة في شمال وغرب المملكة، ولطيفاً فوق الجبال.

وأضاف: وتكون الرياح شمالية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما يتوقع هطول زخات رعدية في جنوب غرب المملكة.

وعن طقس غد السبت، أشار إلى أنه سيكون حارا نسبياً إلى حارا في شمال وغرب المملكة، ومعتدلاً فوق الجبال.

وتابع: وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط في شمال شرق المملكة، ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب وغرب المملكة.