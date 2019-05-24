بالفيديو.. سيارة متهالكة تعبث بالأرواح وتسير وسط الطريق
وثق مقطع فيديو، سيارة متهالكة ومكسورة تسير على طريق الحرمين الطالع وسط السيارات، ما يزيد من فرص وقوع حوادث السير التي يروح ضحيتها العديد من الأرواح.
وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين من داخل سيارته، إحدى السيارات التي تسير في منتصف الطريق وهي مكسورة ومتهالكة من الخلف، وهو ما يعد عبث بمقدرات الناس وأرواحهم.
الرياض الرين الريان[ عدد التعليقات: 1625 ] نشر منذ 18 دقيقة
الي يصورون امة محمد في الطلعه وفي النزله. وصخ و ونذل وحاقد اكيد الي تصوره مصدوم وهو واقف او متسامح من الي صادمه
وهذا النذل يصوره
قال ايش قال متهالك
الله يهلك سنونك
شمالي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 8 دقائق
بدل ماتصور كبس له بالنور وعلمه انو الصدام طايح واضح انو مايدري