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بالفيديو.. سيارة متهالكة تعبث بالأرواح وتسير وسط الطريق

بالفيديو.. سيارة متهالكة تعبث بالأرواح وتسير وسط الطريق
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، سيارة متهالكة ومكسورة تسير على طريق الحرمين الطالع وسط السيارات، ما يزيد من فرص وقوع حوادث السير التي يروح ضحيتها العديد من الأرواح.

وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين من داخل سيارته، إحدى السيارات التي تسير في منتصف الطريق وهي مكسورة ومتهالكة من الخلف، وهو ما يعد عبث بمقدرات الناس وأرواحهم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1625 ] نشر منذ 18 دقيقة

الي يصورون امة محمد في الطلعه وفي النزله. وصخ و ونذل وحاقد اكيد الي تصوره مصدوم وهو واقف او متسامح من الي صادمه
وهذا النذل يصوره
قال ايش قال متهالك
الله يهلك سنونك

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 8 دقائق

بدل ماتصور كبس له بالنور وعلمه انو الصدام طايح واضح انو مايدري

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