بالفيديو.. سيارة متهالكة تعبث بالأرواح وتسير وسط الطريق

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، سيارة متهالكة ومكسورة تسير على طريق الحرمين الطالع وسط السيارات، ما يزيد من فرص وقوع حوادث السير التي يروح ضحيتها العديد من الأرواح.

وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين من داخل سيارته، إحدى السيارات التي تسير في منتصف الطريق وهي مكسورة ومتهالكة من الخلف، وهو ما يعد عبث بمقدرات الناس وأرواحهم.