بـ5 مليون ريال.. هداف نجران في صفوف النصر رسميًا

ماجد محمد(صدى):

تعاقد نادي النصر مع مهاجم فريق نجران اللاعب صالح آل عباس، وهو هداف نادي نجران وثالث هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وكشف الإعلامي الرياضي خضير البراق عن انتهاء إجراءات التعاقد رسميًا مع المهاجم صالح آل عباس؛ ليُمثل الأصفر خلال الموسم المقبل.

وكان ” صالح ” انضم لصفوف نجران في شهر أغسطس 2017، وحقق إنجازات عديدة حيث يُعد أيضا أول الهدافين السعوديين برصيد 17 هدفا.

وانضم صالح للنصر مقابل 5 مليون ريال، بعد أن حسم المنافسة الشرسة مع ناديي الاتحاد والشباب.