بالفيديو.. الكلباني: يجب فرض غرامات على الناس عند رمي أغراضهم على الطريق
أوضح الشيخ عادل الكلباني، أن الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أعلاها شهادة الا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
وأكد خلال برنامج ” مع الكلباني ” ، أنه ” لابد من فرض الغرامات على الناس حتى يحترموا الطرق لمنع التساهل في رمي أغراضهم ” .
وأشار إلى أن ” الطرق تعطي تصور مختصر عن مجمل الحياة ” ، والطريق يعطينا ما هو الهدف الذي نسعى إليه.
وأضاف: الحياة أحيانا تحتاج إلى تقدم كأنك في طريق الملك فهد في وقت الذروة.
#مع_الكلباني | " الحياة أحيانا تحتاج إلى تقدم كأنك في طريق الملك فهد في وقت الذروة". #رمضان_عندنا pic.twitter.com/wQvaXLN1r4
— SBC channel (@SBC_Channel) May 24, 2019
#مع_الكلباني | لابد من فرض الغرامات على الناس حتى يحترموا الطرق لمنع التساهل في رمي أغراضهم.#رمضان_عندنا pic.twitter.com/t5D33WY0eI
— SBC channel (@SBC_Channel) May 24, 2019
ابومحمد2[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 48 دقيقة
المشكله من يتابع هذا الامر لأن العموم للاسف يرمي النفايات الا من رحم ربي دون ادنى حد من المسؤليه وهذه من اكبر المشاكل في البلد وحتى بعض الجهات ألامنيه التي اسند لها هذا الامرسابقاً , هم انفسهم يحتاجون لمن يتابعهم