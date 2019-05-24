بالفيديو.. الكلباني: يجب فرض غرامات على الناس عند رمي أغراضهم على الطريق

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ عادل الكلباني، أن الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أعلاها شهادة الا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

وأكد خلال برنامج ” مع الكلباني ” ، أنه ” لابد من فرض الغرامات على الناس حتى يحترموا الطرق لمنع التساهل في رمي أغراضهم ” .

وأشار إلى أن ” الطرق تعطي تصور مختصر عن مجمل الحياة ” ، والطريق يعطينا ما هو الهدف الذي نسعى إليه.

وأضاف: الحياة أحيانا تحتاج إلى تقدم كأنك في طريق الملك فهد في وقت الذروة.

#مع_الكلباني | " الحياة أحيانا تحتاج إلى تقدم كأنك في طريق الملك فهد في وقت الذروة". #رمضان_عندنا pic.twitter.com/wQvaXLN1r4 — SBC channel (@SBC_Channel) May 24, 2019