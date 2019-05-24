بالفيديو.. جولة في تبوك قبل 32 عامًا

محمود البلوي(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد من الحياة في شوارع وأسواق مدينة تبوك قديمًا، ليُعيد في الأذهان الحياة قديمًا في المدينة وشوارعها التي اختفلت ملامحها.

وأظهر مقطع الفيديو جوانب من طبيعة الحياة في تبوك يوم الإثنين 11 ربيع أول عام 1408هـ – 1987م أي قبل 32 عامًا من الآن، إذ تكتظ الشوارع والأسواق بالناس.

ونشرت الصفحة الرسمي لـ ” تراثيات أبو مياسة ” مقطع الفيديو المأخوذ من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني، والذي كشف عن مجسمات فنية وأشجار وأعمدة على جوانب شوارع تبوك.