بالصور.. الكشف عن قصر ريهانا الضخم من الداخل بسعره الخيالي

واشنطن(صدى):

فاجأت الفنانة العالمية ريهانا معجبيها، أمس الخميس ، بأنها جعلت بريطانيا موطنًا لها خلال الإثني عشر شهرًا الماضية، حيث كشفت مصادر إعلامية عن قصرها الضخم الذي يقع في واحدة من أكثر الأماكن تميزًا في العاصمة البريطانية ، ويبلغ قيمته حوالي 30 مليون جنيه استرليني ، فيما يبلغ إيجاره الأسبوعي 16000 جنيه إسترليني .

ويتكون قصر ريهانا المذهل من سبع غرف نوم، ويوجد في المنزل صالة رياضية وحديقة ذات مناظر طبيعية خلابة وتدفئة أرضية والعديد من الجراجات خارج الشارع.

وقال مصدر قريب من ريهانا: ” يحتوي المنزل على كل ما تحتاجه ريهانا، لديها سبع غرف نوم لفريقها، في منطقة حصرية مع بعض الجيران الأثرياء حتى تتمكن من القدوم والذهاب كما تشاء ولا أحد يلاحظ أي شيء “ .

وأضاف: ” لقد بقيت هناك لمدة عام، واستمتعت بالعيش هناك كثيرًا وعلى ما يبدو أنها ستبقى هناك لفترة أطول “ .

وكانت ريهانا قد كشفت في مقابلة أجريت معها مؤخرًا أنها تحب العيش في لندن مع عدم الكشف عن هويتها.