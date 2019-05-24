وجبة الموز وضرب الزوجات قبل الإفطار.. أغرب عادات أوغندا برمضان

منال محمود(صدى):

تُعتبر ” أوغندا ” من الدول التي يمارس فيها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك بعض العادات التي تتسم بالغرابة، حيث يستمر شعبها بممارسة هذه الطقوس كل عام بحلول الشهر المبارك، وسنستعرض في هذا التقرير أبرز هذه العادات.

– 12 ساعة صيام

لا يتغير موعد الإفطار والسحور في أوغندا، حيث تقع على خط الأستواء ويستاوي فيها الليل والنهار طوال شهور العام، لذلك يصوم المسلمون في أوغندا حوالي 12 ساعة في رمضان منذ دخول الإسلام.

– ضرب الزوجات قبل الإفطار

اعتاد الرجال فى قبائل ” اللانجو ” الأوغندية على ضرب زوجاتهم على رؤسهن قبل الإفطار، فتنهض بعدها المرأة لإعداد الإفطار برضاها.

– الأطفال ينادون وقت الإفطار

يتجمع الأطفال وقت الإفطار وينادون على الكبار عند كل بيت خاصة في القرى، ويذهب معهم الكبار ويتجمعون عند أحد المنازل التي بها الإفطار الجماعى لهذا اليوم، ثم يؤذن للمغرب فيفطرون على التمر واللبن ثم يصلون جماع.

– وجبة ” الموز “

يٌعد ” الموز ” هو المصدر الأساسى للغذاء فى أوغندا ويتناولونه فى وجبات الإفطار والسحور، وتتصدر المائدة دائما شوربة الموز.

كما يتم استخدامه في وجبة غذائية تعرف بـ ” الماتوكى ” ، وهى عبارة عن موز مطبوخ، وتعتر من أشهر الأكلات التى تعرف بها أوغندا.