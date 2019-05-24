التلال يحصد نهائي بطولة المرحوم ” احمد وصيل ” الرمضانية

سعيد العجل(صدى):

اقيمت مساء امس الخميس المبارة النهائية لبطولة التحدي الرمضانية لكرة القدم بحضور رئيس نادي الحوارء بمحافظة املج الاستاذ منصور عطيفي المرواني وعدد من الرياضيين والاعلاميين في المحافظة والتي حملة اسم المرحوم “احمد وصيل العلاطي” عهداً و وفاءاً له رحمه الله ، واقيمت المبارة على ارض ملعب حي ابو شجرة ، لعب فيها الفريقين المتنافسين ( التلال & الترجي ) مباراة حماسية شهدت أهدافاً جميلة وروحاً قتالية انتهاء وقتها الاصلي بالتعادل الايجابي منها انتقلت المباراة الى ضربات الترجيح والتي حسمها فريق التلال متفوق على نظيره الترجي معلنا بها فوزه بالبطولة .

بعدها توج رئيس نادي الحوراء منصور المرواني الفريق الفائز بهذه المباراة بتسليمه له كاس البطولة والميداليات ثم جوائز المركز الثاني وبعض الهدايا والدروع للمشاركين والمنظمين، من جهته اشار المرواني بان البطولة ‏لهذا العام حملة اسم المرحوم ” احمد وصيل العلاطي” رحمه الله ، كالمسة وفاء من القائمين على هذه البطولة لهذا الرجل الذي خدم الرياضة وظل اسمه مرتبطاً بها بما قدمه منذ كان لاعباً رحمه الله بنادي الحوراء ثم عضو بالنادي كما كان من الداعمين الأوائل والمساهمين في تطوير الرياضة بمحافظة املج .

ويضيف كل من الاعلامي نايف البرقاني والاستاذ علي الشريف انا سعداء بتوجيه الدعوة لنا من قبل اللجنة المنظمة لحضور مثل هذا الحدث الرائع ، حيث سُررنا بما شاهدناه من محبة و وفاء ومد جسور الإخاء بين اوساط المجتمع الرياضي في محافظة املج وذلك بالتعاون على تكريم شخصية خدمة الرياضة على مدى سنوات طويلة مثال المرحوم ( احمد وصيل) والذي نسأل الله له الرحمة والمغفرة .