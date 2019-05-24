رجل الأمن الذي تصدى لـ جهيمان: قرأت تاريخ الحادثة حتى أعيش اللحظة

علي القحطاني(صدى):

تحدث الفنان محمد الشامان، الذي أدى دور رجل الأمن بالحرم المكي في مسلسل ” العاصوف ” ، خلال أحداث اقتحام الحرم المكي من قبل جماعة جهيمان، عن قصة التحاقه بالمسلسل ودوره.

وقال الشامان: ” عندما كنت في دولة الكويت بزيارة عائلية، اتصل بي عبدالرحمن الزايد مدير إدارة الإنتاج للعمل في أبوظبي، وقال لي بأني مرشح لدور شخصية متعب رجل الأمن بالحرم ” .

وأضاف: ” حينما أرسل لي النص أحببت الشخصية، لأنها تحكي عن موقف بطولي لرجل الأمن، حينما كان باستطاعته الهروب وترك كل شيء من أجل حياته، ولكن وطنيته وشجاعته جعلت حياته أرخص لوطنه، ولم تسمح له بالهروب، وعاد إلى الموت في الداخل، حينها وافقت بدون تردد على تأديتها، والحمد لله تعالى على النجاح، ونتمنى التوفيق والدعاء من الكل لنا ومساندتنا في الأيام القادمة، لأننا بدون جمهور ومحبين لم ننجح ” .

واستطرد: ” وصلني النص قبل شهرين من التصوير، وقمت حينها بالتعمق في الشخصية وقراءة النص باستمرار، وعشت الدور في منزلي مع أسرتي بكل دقة ” .

وتابع: ” طبعاً الدور جعلني أعود لقراءة تاريخ الحادثة، والذهاب لبعض الأقارب وكبار السن الذين شاركوا في هذه المهمة من رجال الحرس الوطني، والجلوس معهم، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل التصوير، لكي أعيش لحظة الغيرة على ديني ووطني من هؤلاء المجرمين ” .

وقال: ” لكل إنسان طبيعته وشخصيته التي تكونت في مشوار حياته منذ الطفولة وحتى النضج، ومن حسن حظي أنني عشت وسط أبوين متفهمين وداعمين لي في تفاصيل حياتي، التي صنعت مني شخصية جادة وحازمة، ساعدتني بعملي الفني ” ، وفقًا لـ ” العربية نت ” .

واستطرد: ” في اعتقادي أن تجسيد حالة واقعية، هي أصعب من تجسيد حالة من نسج خيال المؤلف والسينارست، ربما ملامح الحزم والجدية التي شاهدتموها في تفاصيل وجهي، كانت تعبر عن حجم الشعور بضخامة الحدث في زمنه، ليس ثمة شيء يغرقك بالفخر والزهو، أكثر من كوني أعبر عن وطني ” .