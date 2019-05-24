علامات مرورية تتسبب في الرسوب أثناء اختبارات قيادة السيارات

علي القحطاني(صدى):

كشف متخصصون في القانون المروري ، عن أهم العلامات المرورية التي تتسبب في رسوب كثير من الأشخاص أثناء اختبارات قيادة السيارات، مع ملاحظة أن هناك أربع علامات مرورية يجب التفريق بينهم، وهذه العلامات سوف نوضحها هنا فيما يلي، ونبين أهم ما يميزها.

ما يميز علامات المنع هو وجودها جميعاً داخل دائرة ذات إطار حمراء، أما بالنسبة لعلامة التحذير فإنها تأتي على شكل مثلث ذي إطار أحمر وبداخله الغرض الذي يتم التحذير من القيام به أو التحذير من شيء معين على الطريق.

كما توجد العلامات الإلزامية، تكون دائمًا على شكل مربعات إما باللون الأزرق أو اللون الأبيض والأسود، وتكون خاصة بإرشادات والخدمات، مثل الاستراحات وأماكن الطوارئ والصيانة على الطرق السريعة، وأخيراً توجد العلامات الإرشادية وتأتي على شكل دائرة تحمل اللون الأزرق وتختص بتوجيه إرشادات خاصة باتجاهات الطريق.

أولاً: أبرز العلامات المرورية للمنع

علامة ترك مسافة : هذه العلامة تدل على وجوب ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، بسبب ظروف الطريق، ويتم تحديد المسافة حسب طبيعة الطريق، وهي من العلامات التي يجب الالتزام بها.

أولوية المرور : يعتقد العديد من قائدي السيارات أن هذه العلامة تعنى أن الطريق ذهاب وإياب، ولكن معناها الحقيقي هو أن أولوية المرور في هذا الطريق للسيارات المقابلة.

ثانياً: أبرز علامات التحذير

منطقة جبلية : هذه العلامة تعني أنك ستمر بمنطقة جبلية، وعليك الحذر من الانهيارات الجبلية أو المنحدرات الجبلية الخطيرة.

الطريق زلق : تعني هذه العلامة أن هذا الطريق به مناطق زلقة، مثل الرمال أو الحصى أو السوائل، وهو مما قد يسبب فقد السيطرة على السيارة، لذا يجب تهدئة السرعة وتوخي الحذر.

رياح سريعة : هذه العلامة تحذرك من وجود رياح جانبية شديدة توجب على قائد السيارة توخي الحذر وعدم القيادة على سرعة عالية وضرورة التشبث بمقود القيادة.

مرور السيارات في الاتجاهين : هذه العلامة تعني الحذر من أن الطريق المستخدم حاليا يسمح بمرور السيارات في الاتجاهين، لذا يجب الالتزام بالحارة المرورية.

ثالثاً: أبرز العلامات الإرشادية

توضح هذه العلامات للسائقين اتجاهات الطريق والمخارج ومفترق الطرق والدورانات للخلف.

رابعاً: أبرز العلامات الإلزامية

وهي العلامات التي تختص بتنبيه قائد السيارة بأماكن الاستراحات ومحطات الوقود ونقاط الإسعاف والصيانة على الطرق السريعة.