الهلال يوافق على استقالة المفرج

نواف السالم(صدى):

وافق مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة المهندس ” عبدالله الجربوع ” على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على إدارة كرة القدم بالنادي الأستاذ ” فهد المفرج ” .

وثمن مجلس الإدارة الجهود الكبيرة التي بذلها المفرج طوال فترة عمله بالنادي، حيث حقق مع الفريق الأول لكرة القدم إبان إشرافه على إدارة كرة القدم العديد من البطولات مقدما شكره وتقديره لـ ” المفرج ” على عمله الاحترافي وإخلاصه، امتدادا لما قدمه كلاعب في الفريق الأول لكرة القدم، متمنيا له التوفيق في حياته المقبلة.