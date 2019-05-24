مضاعفات لحشو الأسنان بالليزر .. بينها التعرض للألتهاب

أميرة خالد(صدى):

قال عدد من أطباء الأسنان ، أنه على الرغم من وجود عدة مميزات خاصة باستخدام حشو الليز، مثل أنه يتوافر بألوان ودرجات مختلفة، ما يتناسب مع جميع ألوان الأسنان، فيعطي شكل طبيعي وجذاب للأسنان، إلا أنه يتسبب في الكثير من المشكلات .

ومن أبرز هذه المشكلات :

لا يتناسب حشو الليز مع التسوس العميق القريب من عصب الأسنان

لا يتناسب مع الأسنان الحساسة، حيث إنه يزيد من فرط التحسس

مدة صلاحيته قصيرة الأجل، وتختلف من شخص لآخر حسب مدى حفاظه على أسنانه

يتغير لون الحشو بعد مرور عام على تركيبة، ويتوقف ذلك أيضًا على مدى الاهتمام بنظافة الأسنان

قد تتعرض اللثة للالتهاب أثناء استخدام ذلك النوع من الحشو.

في بعض الأحيان يحتاج الحشو لمزيد من الحفر؛ للتخلص من التسوس العميق بالأسنان.

لا يتناسب حشو الليزر للتسوس ذو المساحة العرضية الكبيرة في الأسنان.

لا يتناسب مع الضروس الخلفية؛ لأنه لا يتحمل الضغط أثناء مضغ الطعام، فيتعرض للتلف.