بالفيديو.. داعية يوضح طريقة التعامل مع الأب القاسي على أبنائه 

علي القحطاني(صدى):

رد الشيخ سعد بن عبدالله السبر على سؤال متصل بخصوص طريقة التعامل مع والده ذات الطبع الحاد، قائلا:” كيف اتعامل مع أبي فهو قاسي الطبع وكثير الجدال؟ ” .

قال الشيخ سعد بن عبدالله خلال حواره ببرنامج ” يستفتونك ” : ” أنت أعلم بما يريح والدك فعليك أن تفعلالشئ الذي يسر والدك سواء الزيارة أو الخروج أو السفر أو الجلوس معه ” .

وأضاف الشيخ سعد بن عبدالله، قائلا: ” كثر الله من أمثالك ” ، كما استشهد بحديث شخص يجلس عند والده الذي يعاني من غيبوبة ويتحدث معه كأنه في مجلس وسأله: أنت شخص مجنون كيف تحدثه قال ينشرح صدري بالحديث معه فالشحص أعلم بما يريح والده ” .