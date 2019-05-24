رئاسة وزراء بريطانيا تنتظر أول مُسلم بعد استقالة تيريزا ماي

لندن(صدى):

يعتبر وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أحد أقوى المرشحين المحتملين لتولي رئاسة الوزراء، بعد استقالة تيريزا ماي صباح اليوم الجمعة اعتبارًا من 7 يونيو القادم.

وسيكون وصول جاويد إلى رئاسة الحكومة بمثابة حدثًا تاريخياً مهماً، إذ سيصبح أول مسلم يصل هذا المنصب في تاريخ المملكة المتحدة.

يذكر أن جاويد كان قد أصبح أول نائب مسلم يصل إلى البرلمان عن حزب المحافظين البريطاني وذلك في الانتخابات التي جرت في العام 2010.

وينتمي وزير الداخلية البريطاني، إلى عائلة باكستانية فقيرة هاجرت إلى بريطانيا قبل أكثر من 50 عاماً، أما والده فيعمل سائق حافلة عامة في مقاطعة “ يوركشير ” التي ولد فيها جاويد نفسه يوم 5 ديسمبر 1969.

و سرعان ما أصبح شخصية مهمة وأحد أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية بعد أن انتمى إلى حزب المحافظين الحاكم وبدأ بعدها بتولي المناصب المهمة في البلاد.

ويتوقع أن يكون المنافس الأقوى لجاويد في رئاسة الحكومة البريطانية، وزير الخارجية السابق وعمدة لندن الأسبق بوريس جونسون الذي يعتبر أحد أقوى السياسيين في بريطانيا.