المناطق وتأثيرها على السكان.. لهذا يمتاز سكان نجد بالصبر والتحمل

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج ” مالك بالطويلة ” مع الإعلامي مالك الروقي، تأثير المناطق الجغرافية وتضاريسها على سكانها وشخصيتهم وطباعهم.

وأكد الإعلامي مالك الروقي في برنامج المذاع عبر فضائية MBC 1، أن الدرساات النفسية والاجتماعية أثبتت أن تضاريس المناطق لها دور كبير في تكوين شخصية سكانها.

وأوضح أن سكان المناطق الجبلية تظهر في شخصيتهم القوة وقسوة القلب، بينما يمتاز سكان المناطق الصحراوية بالصبر والتحكم بالأعصاب والإنتماء، فيما يميز سكان المناطق الساحلية التنعم بالنعم واللطافة والاهتمام بزوارهم.

وأرجع “مالك بالطويلة” صبر وتحمل سكان نجد إلى بيئتهم الصحراوية، وهو ما يظهر في احتفالاتهم ورقصاتهم التقليدية أيضًا، وكذلك الأمر على مختلف مناطق المملكة.