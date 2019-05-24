المناطق وتأثيرها على السكان.. لهذا يمتاز سكان نجد بالصبر والتحمل
كشف برنامج ” مالك بالطويلة ” مع الإعلامي مالك الروقي، تأثير المناطق الجغرافية وتضاريسها على سكانها وشخصيتهم وطباعهم.
وأكد الإعلامي مالك الروقي في برنامج المذاع عبر فضائية MBC 1، أن الدرساات النفسية والاجتماعية أثبتت أن تضاريس المناطق لها دور كبير في تكوين شخصية سكانها.
وأوضح أن سكان المناطق الجبلية تظهر في شخصيتهم القوة وقسوة القلب، بينما يمتاز سكان المناطق الصحراوية بالصبر والتحكم بالأعصاب والإنتماء، فيما يميز سكان المناطق الساحلية التنعم بالنعم واللطافة والاهتمام بزوارهم.
وأرجع “مالك بالطويلة” صبر وتحمل سكان نجد إلى بيئتهم الصحراوية، وهو ما يظهر في احتفالاتهم ورقصاتهم التقليدية أيضًا، وكذلك الأمر على مختلف مناطق المملكة.
ليش يتصف سكان نجد بالصبر والتحمل.. في حين ينعت سكان شمال المملكة بسعة الصدر؟!@alrougui#مالك_بالطويلة pic.twitter.com/uFt8IERsnT
— MBC1 (@mbc1) May 24, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74527 ] نشر منذ 3 ساعات
صح ..
زاير[ عدد التعليقات: 2064 ] نشر منذ 3 ساعات
النجود معروف عنهم الطباع الحادة و المكر والخداع والحسد والأخلاق المنحرفة .
ناصر[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 1 ساعة
مو على كل حال : سوف الاتراك رغم اجواءهم الا انهم اصحاب جلافة وشراسة وعدم حب الضيف وبالمقابل اهل نجد يمتازون بالكرم والجود والطيبة