أسعار تذاكر عرض WWE Super ShowDown في جدة

ماجد محمد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، عن أسعار تذاكر عرض WWE Super ShowDown، المقرر إقامته في المملكة يوم الجمعة 7 يونيو المقبل رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن سعر التذكرة للأفراد والعائلات ” رؤية محدودة ” بلغت 25 ريالًا، عائلات وأفراد مقاعد عليا 75 ريالًا، عائلات وأفراد مقاعد متوسطة وسفلية ” عادي ” 50 ريالًا، ” رؤية محدودة ” 25 ريالًا.

وأضافت أن سعر عائلات فئة ذهبية 75 ريالًا، تذكرة فضية VIP وتذكرة ذهبية VIP 400 ريال، سعر التذكرة الأرضية للعائلات 750 ريال، أرضية الملعب VIP 1000 ريال، و2000 ريال للبلاتينية في أرضية الملعب.

كما لفتت الهيئة العامة للرياضة أن تذاكر عرض WWE Super ShowDown على ملعب الجوهرة، متوفرة عبر منصة “شارك” من خلال الرابط التالي

http://sharek.sa

ومن المقرر أن يشهد ملعب الجوهرة المشعة باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عرض WWE Super ShowDown رابع أيام عيد القطر المبارك، بمشاركة عدد كبير من الأسماء الباروزة في مجال المصارعة الحرة.