انتشار فيديو متلاعب به لرئيسة مجلس النواب الأميركي في حدة خلافها مع ترامب

واشنطن(صدى):

مع تصاعد حدة المواجهة بينها وبين الرئيس دونالد ترامب ، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متلاعب به لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، يظهرها كأنها تواجه صعوبة في الكلام .

حيث أبطئت سرعة هذا الفيديو بنسبة 75% لتبدو فيه بيلوسي كأنها تعاني صعوبة في النطق، وفق تحليل لصحافيين في وكالة فرانس برس.

ونشر هذا الفيديو في وقت اتخذت فيه الحرب المفتوحة بين ترامب وبيلوسي أبعاداً إضافية، مع وصف ترامب لها بـ”نانسي المجنونة” وقوله إنها “فقدت عقلها”. ويعتبر الجمهوريون أن بيلوسي عدوتهم الأولى.

وفي تغريدة الخميس الماضي ، سخرت من وصف ترامب لنفسه بـ ” العبقري الشديد الاستقرار ” .

ونشر موقع “ بوليتيكس واتشدوغ ” الفيديو مع الجملة الآتية “ هذا ما قالته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن مغادرة ترامب لاجتماعهما حول خطة البنى التحتية: ” ن الأمر غريب جداً جداً جداً ” .

ويبدو بوضوح أن مقاطع الفيديو اقتطعت من مؤتمر صحافي عقدته بيلوسي الثلاثاء. واتهمت حينها ترامب من جديد بـ ” عرقلة العدالة ” و ” التورط في عملية تستر ” لرفضه التعاون مع التحقيقات البرلمانية التي أطلقها الديموقراطيون.

واعتبرت أيضاً أن تصرفات الرئيس “ تسمح بالبدء بإجراءات عزله ” ، وفق الفيديو الأصيل الذي نشر على موقع قناة “ سي سبان ” .