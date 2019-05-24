بالفيديو.. سيول وزخات برد في مكة والرياض ونجران

الرياض(صدى):

شهدت عدد من المناطق، اليوم الجمعة، هطول أمطارًا غزيرة ما أدى إلى جريان السيول.

ووثَّق عدد من مقاطع الفيديو تأثير الأمطار، إذ أظهر مقطع بردية الشفا وتساقط رائع للبرد في محافظة الطائف بمكة المكرمة، وجريان سيول وشلالات قوية شمال شرق المنطقة.

كما أظهرت مقاطع أخرى، جريان سيول قوية في وادي نجران، وكذلك أمطار وبردية الجزلاء في وادي الدواسر بالرياض.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازا، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.