بالفيديو.. سيول وزخات برد في مكة والرياض ونجران
شهدت عدد من المناطق، اليوم الجمعة، هطول أمطارًا غزيرة ما أدى إلى جريان السيول.
ووثَّق عدد من مقاطع الفيديو تأثير الأمطار، إذ أظهر مقطع بردية الشفا وتساقط رائع للبرد في محافظة الطائف بمكة المكرمة، وجريان سيول وشلالات قوية شمال شرق المنطقة.
كما أظهرت مقاطع أخرى، جريان سيول قوية في وادي نجران، وكذلك أمطار وبردية الجزلاء في وادي الدواسر بالرياض.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازا، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
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فيديو
بردية #الشفا #الطائف
الجمعة ١٩-٩-١٤٤٠هـ #رمضان١٤٤٠هـ
متابعة | @b0_rr9
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— طقس (@tqqs) May 24, 2019
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فيديو
سيول قوية في وادي_نجران#نجران
الجمعة ١٩-٩-١٤٤٠هـ #رمضان١٤٤٠هـ
متابعة | مهدي السليمي
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— طقس (@tqqs) May 24, 2019
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شاهد سيول وشلالات قوية شمال شرق #مكة_المكرمة
(عقبة_بني_مسعود)
الجمعة ١٩-٩-١٤٤٠هـ #رمضان١٤٤٠هـ
متابعة | احمد الرويجحي
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— طقس (@tqqs) May 24, 2019
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فيديو
امطار وبردية الجزلاء
غرب #وادي_الدواسر
الجمعة ١٩-٩-١٤٤٠هـ #رمضان١٤٤٠هـ
متابعة | راجس الخضاري
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— طقس (@tqqs) May 24, 2019
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فيديو
تساقط جميل للبرد في وادي_خماس #الشفاء #الطائف
الجمعة ١٩-٩-١٤٤٠هـ #رمضان١٤٤٠هـ
متابعة | @TaqsKSA
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— طقس (@tqqs) May 24, 2019
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