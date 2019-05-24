ناصر القصبي: في مشهد قتل الخال ” بقينا مكبلين طوال 3 ساعات “

أميرة خالد(صدى):

علَّق الفنان ناصر القصبي، بطل مسلسل ” العاصوف ” ، على مشهد قتل خاله في المسلسل على يد جهيمان، في الوقت الذي كان مكبلًا لا يستطيع فعل شيء له.

ونشر ” القصبي ” صورة من المشهد، معلقًا: على بساطة هذا المشهد أخذ منا 3 ساعات تصوير، وهم مكبلين أرجلنا وأيادينا، وتعبنا من القعدة.

وأضاف: والخال مريّح على حجري طول الوقت ولا همه شيء.

وكان المسلسل، قد ناقش قصة الهجوم على الحرم المكي من قبل جهيمان وجماعته بالأسلحة قبل 40 عامًا، والتي اُستشهد فيها عدد من المعتمرين والجنود.