بالفيديو والصور.. طلاب وطالبات جامعة القصيم يستعدون لسباقات عالمية

عادل الحربي(صدى):

يستعد طلاب وطالبات قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة الفيصل، للمشاركة في السباق العالمي لتحدي الطاقة الشمسية في أستراليا.

ونجح الطلاب والطالبات في تشغيل أول سيارة كهربائية من صنعهم بعد عمل متواصل وشاق على مدار 7 أشهر؛ ليخوضوا بها هذه المسابقة العالمية.

وأكدت إحدى عضوات الفريق المشارك في صناعة وتشغيل السيارة، أنهم صمموا وصنعوا أغلب القطع المتواجدة في السيارة بأنفسهم، لافتة إلى أنهم اتبعوا في تصميم السيارة القوانين المحددة للسيارات المشاركة في المسابقة.

وأضافت أنه يجب أن تتسم السيارة بالخفة، إذ تقوم فكرة السباق على قطع أكبر مسافة ممكنة من خلال الطاقة الشمسية، معبرة عن فخرها بانتمائها إلى هذا الفريق.

ولم يكن هذا الإنجاز الأول لطالبات وطلاب جامعة القصيم، إذ يستعد فريق مكون من 9 طالبات للمشاركة في ماراثون ” شل إيكو- آسيا لكفاءة الطاقة ” في ماليزيا، وذلك بعد تطويرهن سيارة صنعت بشكل كامل في المملكة وتستطيع السير لأطول مسافة ممكنة باستهلاك أقل كمية من الوقود.