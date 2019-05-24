الكهرباء توصي بتنظيف مرشحات الفلاتر الهواء بشكل دوري

عادل الحربي(صدى):

قدمت شركة الكهرباء 5 نصائح للمشتركين لضمان التشغيل الأمثل لأجهزة التكييف، وخفض استهلاك الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف.

وأوصت الكهرباء عبر صفحتها الرسمية بـ ” تويتر ” ، المواطنين بتنظيف مرشحات ” فلاتر ” الهواء بشكل دوري، وضبط منظم الحرارة على درجة معتدلة، واقترحت أن تكون في مستوى 24 درجة مئوية.

وأكدت ضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ في حال تشغيل التكييف، وإبعاد الأثاث عن فتحات التهوية الموجودة في أجهزة التكييف، مشيرة إلى أهمية التأكد من إيقاف التكييف عند الخروج من المبنى.