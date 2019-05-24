مبارك العصيمي: يجب اختيار الإدارات المناسبة عند وضع الرغبات المكانية في الوظائف

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أنه يجب على المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية اختيار الإدارة التي يوجد فيها احتياج عند اختيار الرغبات المكانية.

وقال العصيمي في تصريح له: تنويه للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية: عند اختيار الرغبات المكانية عليك اختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة مؤهلك ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية.

وأضاف: علماً أن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.

وأوضح العصيمي في وقت سابق: ” إن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً ” .

وأضاف: ” تجنَّبْ أوقات الذروة فلا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر ” .

وأعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ – 1441هـ .