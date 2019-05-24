مبارك العصيمي: يجب اختيار الإدارات المناسبة عند وضع الرغبات المكانية في الوظائف
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أنه يجب على المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية اختيار الإدارة التي يوجد فيها احتياج عند اختيار الرغبات المكانية.
وقال العصيمي في تصريح له: تنويه للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية: عند اختيار الرغبات المكانية عليك اختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة مؤهلك ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية.
وأضاف: علماً أن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.
وأوضح العصيمي في وقت سابق: ” إن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً ” .
وأضاف: ” تجنَّبْ أوقات الذروة فلا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر ” .
وأعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ – 1441هـ .
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