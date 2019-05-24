نصائح هامة تساعدك في اختيار التخصص الجامعي

علي القحطاني(صدى):

تصدر وسم ” اختيار التخصص الجامعي ” الترند في المملكة حيث زخر بالعديد من النصائح والإرشادات المهمة ، حيث أن اختيار التخصص الجامعي أحد الأمور التي تُؤرق الشباب والفتيات وأولياء الأمور كذلك خاصة بعد مرحلة الثانوية حيث بناء على هذا التخصص سيكون مستقبل الفرد ووظيفته وحياته بشكل عام.

ومن أحد النصائح التي وجهها الخريجين للطلاب :

فتش عن قدراتك : ووجّه أحد الخريجين عدة نصائح تساعد على اختيار التخصص الجامعي قال فيها: أولًا: لا تختر تخصص نفس صديقك حتى تكن معه في نفس الجامعة، واختر التخصص الذي يناسب قدراتك.

ثانيًا حاول قدر الإمكان ألا تتغرب عن أهلك، إلا إذا كنت متأكدًا من قدرتك على التأقلم خارج مدينتك، واجتهد في السنوات الأولى؛ لأن الفصول الدراسية في الجامعة تمرّ بشكل سريع.

الأقسام التربوية : ودعا بعض المغردين إلى الابتعاد عن التخصصات التي لا يوجد لها فرص عمل مناسبة والبحث عن التخصصات التي عليها طلب كبير في سوق العمل مثل التخصصات المرتبطة بالتقنيات والبرمجة والأمن السيبراني والتطبيقات الذكية مع البعد عن الأقسام التربوية التي يرتبط العمل فيها باحتياجات قطاع واحد فقط.

السر في التميز : وشدّد الكثير من المواطنين على أهمية التميز في الدراسة مهما كان نوع التخصص الجامعي فكم من شخص انتهت علاقتهم بالتخصص مع الحصول على الشهادة، وكم من شخص نجح وتفوق بعد الحصول على شهادة جامعية في تخصصات يراها البعض أقل أهمية ليبقى التفوق والتميز هما السر.