بالفيديو.. ” السبر ” يوضح حكم تأخير الزكاة عن موعدها لظروف صحية

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن، حكم تأخير إعطاء الزكاة عن موعدها بسبب ظروف صحية.

وعن ذلك، قال ” السبر ” ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” : ” الزكاة لا يجوز تأخيرها إلا بعذر مشروع كالنسيان أو عن طريق الخطأ فهذا عذر مشروع ” .

وتابع: ” أما تأخيرها بدون عذر وترك الزكاة فهذا محرم، فتأخير الزكاة يٌعد تأخير لتطهير المال ” .

كما أجاب ” السبر ” عن استفسار يتعلق بحكم الزكاة عن طريق تطبيق ” زكاتي ” ، ورد قائلاً: ” هذه جهة حكومية رسمية موثوقة فيجوز دفع الزكاة له، كما أنه يعد تيسير لدفع الزكاة ” .