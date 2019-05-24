بالفيديو.. ” السبر ” يوضح حكم تأخير الزكاة عن موعدها لظروف صحية
أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن، حكم تأخير إعطاء الزكاة عن موعدها بسبب ظروف صحية.
وعن ذلك، قال ” السبر ” ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” : ” الزكاة لا يجوز تأخيرها إلا بعذر مشروع كالنسيان أو عن طريق الخطأ فهذا عذر مشروع ” .
وتابع: ” أما تأخيرها بدون عذر وترك الزكاة فهذا محرم، فتأخير الزكاة يٌعد تأخير لتطهير المال ” .
كما أجاب ” السبر ” عن استفسار يتعلق بحكم الزكاة عن طريق تطبيق ” زكاتي ” ، ورد قائلاً: ” هذه جهة حكومية رسمية موثوقة فيجوز دفع الزكاة له، كما أنه يعد تيسير لدفع الزكاة ” .
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49443 ] نشر منذ 21 دقيقة
كيف ظروف صحية 🤔
الي اعرفه انها ظروف مادية 😑