مبنى مستشفى سبت العلاية الجديد .. جاهز مع وقف التنفيذ !!

صالح بن دايل(صدى):

دشّن أهالي محافظة بلقرن وسماً عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعنوان ” مستشفى سبت العلاية ” عبروا فيه عن استياءهم وتذمرهم من الخدمات الصحية المقدمة لهم في المبنى الحالي ؛ مطالبين من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إصدار أمره للمسؤولين بافتتاح المبني الجديد لمستشفى سبت العلاية الذي تم الانتهاء منه قبل ٤ أعوام تقريباً من دون افتتاحه .

ومن خلال الوسم كان اسم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز حاضراً وبقوة ، حيث اعتبر الأهالي أنه أملهم بعد الله فقد عرفوا عن سموه منذ اليوم الأول الذي أتى فيه إلى إمارة عسير تفانيه وعدم توانيه عن خدمة كافة المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير ؛ آملين منه التدخل سريعاً حتى يتم افتتاح وتشغيل المبنى الذي بالتأكيد سيخدم أهالي وزوار المحافظة ويخفف عنهم متاعب ومشقة تحويلهم للعلاج في بيشة أو الباحة .