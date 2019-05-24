بالفيديو.. ” الزامل ” عن الإلحاد: وهم والعقل مبني على الإيمان

علي القحطاني(صدى):

تحدث الكاتب نجيب الزامل، وعضو مجلس الشورى سابقاً، عن فكرة الإلحاد، مشيرًا إلى أن الفكرة بحد ذاتها هي ” وهم ” لعدم وجود الإلحاد لأن العقل مبني على الإيمان.

وقال ” الزامل ” خلال لقائه ببرنامج ” الليوان ” مع الإعلامي عبدالله المديفر: ” الإلحاد مثل واحد في قصر قرر أن يهجره ليعيش في كوخ، فوجد في الكوخ جوعاً وعطشاً ونامساً عندها يفتقد القصر ويود أن يعود فلا يعرف الطريق ” .

وتابع: ” هنا يأتي دورنا في أن نأخذ بيديه لنعيده من كوخ الشك إلى قصر الإيمان ” ، مبينًا أن التحصين من الأفكار الإلحادية لا يكون بالتلقين ولا بالوعظ.

وأضاف ” الزامل ” : ” رجوع الشباب عن الإلحاد سهل، متى تم الإقناع بالمنطق العقلي، ثم إذا رجعوا إلى قصر الإيمان، صاروا من أشد المتمسكين به ” .