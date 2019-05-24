لظرف طارئ.. وسيم يوسف يعتذر عن حلقة ” الليوان “

علي القحطاني(صدى):

قدم وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ زايد الكبير، اعتذاره عن عدم المشاركة في البرنامج الحواري ” الليوان ” .

وعن ذلك، قال ” يوسف ” في تغريدة له على ” تويتر ” : ” لظرفٍ طارئ جداً؛ أتوجّه الآن من ‎الرياض إلى ‎أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة وسيم يوسف في ليوان المديفر أستودعكم الله ” .

وكان من المقرر أن يحل وسيم يوسف ضيفًا على البرنامج الحواري ” الليوان ” مساء اليوم الجمعة مع عبدالله المديفر على قناة ” روتانا خليجية ” .