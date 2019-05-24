لظرف طارئ.. وسيم يوسف يعتذر عن حلقة ” الليوان “
قدم وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ زايد الكبير، اعتذاره عن عدم المشاركة في البرنامج الحواري ” الليوان ” .
وعن ذلك، قال ” يوسف ” في تغريدة له على ” تويتر ” : ” لظرفٍ طارئ جداً؛ أتوجّه الآن من الرياض إلى أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة وسيم يوسف في ليوان المديفر أستودعكم الله ” .
وكان من المقرر أن يحل وسيم يوسف ضيفًا على البرنامج الحواري ” الليوان ” مساء اليوم الجمعة مع عبدالله المديفر على قناة ” روتانا خليجية ” .
محمد[ عدد التعليقات: 2960 ] نشر منذ 40 دقيقة
يتهرب اذهب الي جحرك
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49443 ] نشر منذ 24 دقيقة
من يوم قدح في صحيح البخاري وأموره متدهوره
هو لم يقصد القدح في البخاري
ولكنه كان يستقصد القدح في الدين والاسلام
لكنه جايبها بطريقة دس السم في العسل