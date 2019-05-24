بالفيديو.. إلهام الفضالة ترفض حضور أبناء هيا الشعيبي لحفل ميلاد ابنتها

خالد الظفيري(صدى):

شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها على ” سناب شات ” الاحتفال بيوم ميلاد ابنتها الصغرى.

وظهرت بالفيديو الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وهي تقف إلى جانب البوفيه، حيث توجهت إليها ” الفضالة ” بالقول إنها ستطرد الصبية قاصدة بذلك أولاد ” هيا ” وأولاد أقاربها.

وقالت ” فضالة ” لـ ” هيا ” : ” فتحت عليّ باب الحين الكل بيزعل، يا جماعة لا حد يزعل علي ” .

حيث أشارت ” الفضالة ” أن أفراد أسرتها قد يشعرون بالانزعاج؛ لأنها لم تسمح بحضورها أولادهم الصبيان الحفل.