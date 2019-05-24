فوائد جمالية للديرما رولر للبشرة والشعر

أميرة خالد(صدى):

سلط تقرير الضوء على فوائد «الديرما رولر» للبشرة،علاج آثار حب الشباب والنُّدب الناتجة عنه، علاج المسام الواسعة، نضارة وتفتيح البشرة، التخلص من تصبغات البشرة والحصول على درجة لون موحّدة،التخلص من بقع الجلد، التخلص من الجلد الميت، تحفيز إنتاج الكولاجين.

وتبين أن الديرما رولر تساعد في التخلص من تساقط الشعر، حيث تنشط الدورة الدموية بفروة الرأس ويسمح ذلك للدماء المحملة بالغذاء للوصول بصورة أفضل لبصيلات الشعر وتغذيتها، ما ينعكس على صحة الشعر.

والديرما رولر عبارة عن أداة طبية مكونة من يد قصيرة تنتهي ببكرة بها الكثير من السنون أو الأبر الرفيعة، وتختلف مقاسات تلك الأسنان، وتستخدم للبشرة سواء للوجه أو فروة الرأس.

حول طريقة الاستخدام: يتم تنظيف البشرة جيدًا باستخدام الغسول الخاص بنوع البشرة، تمرر تلك الأداة على الوجه برفق، حيث تقوم تلك الإبر باختراق طبقة الجلد بقدر معين، فتقوم بتفتيت الطبقة الميتة، وتشجع على ظهور طبقة جديدة من الجلد خالية من العيوب والندب.

وعند اختراق تلك الإبر الدقيقة لطبقات الجلد، تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على تجديد خلايا البشرة، لا يمكن تكرار تلك الجلسات لأكثر من مرتين في الشهر حتى لا تتضرر البشرة، ولا تظهر نتائج واضحة إلا بعد المواظبة على تلك الجلسات لمدة لا تقل عن الثلاثة أشهر.

بعد تمرير الديرما رولر على البشرة لمدة برفق لمدة دقائق معدودة، يتم تغذية البشرة عن طريق الفيتامينات الطبيعية والتي تباع على هيئة أقراص لامتصاصها والحصول على أفضل نتيجة.