الطرق الصحيحة للتصرف مع إطار السيارة إذا اخترقه مسمار

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في الصيانة عن كيفية التصرف مع الإطار في حال تعرضه للاختراق بواسطة مسمار أو براغي ، مُؤكدين ، أنه ليس من الضروري في كل مرة يتم بها اختراق مسمار للإطار أن يتم تغييره بنفسك في الحال .

في البداية عليك فحص الإطار المصاب بالمسمار، والتأكد من عدم انخفاض ضغط الهواء داخله بصورة كبيرة، وذلك بفحصه بواسطة جهاز كشف ضغط الهواء، أو بواسطة الضغط على الإطار بقدمك، في حال وجدت أن ضغط الهواء انخفض جداً، فإنه يجب وقتها فك الإطار وتغييره بنفسك.

أما إذا وجدت إن الإطار لم يتأثر بصورة كبيرة، ولم يفقد هواء كثير فإنه يمكنك ركوب السيارة والتوجه إلى أقرب مركز صيانة الإطارات، لإصلاح الإطار على الفور.

ولا يجب التهاون في إصلاح الإطار على الفور، لأنه كلما مكث المسمار داخل الإطار فإنه يسبب في تلف الأسلاك المعدنية في المطاط المكون للإطار، بالتالي يتعرض الإطار بالكامل للتلف.

ويري فني الصيانة أن أفضل طريقة لإصلاح الإطارات من خلال استخدام اللصق الحراري، والذي يتم وضعه في الإطار من الداخل في موقع الثقب، واستخدام المكواة الحرارية لتثبيته، ويحذرون من استخدام طريقة وضع “الخابور” لإصلاح الإطار، لأن لها نفس تأثير المسمار على الأسلاك المعدنية للإطار.

مع ملاحظة أنه في بعض حالات اختراق المسامير للإطارات لا توجد طريقة لإصلاح الإطار، ويجب تغييره بإطار جديد، وهي في حال إصابة الإطار في موضع “كتف الجدار”، حيث أن هذه الزوايا الموجودة في الإطار من أعلى وجوانب الإطارات الداخلية أو الخارجية لا يستطيع الفني إصلاحه.