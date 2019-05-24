قنصلية المملكة في مومباي تحذر المواطنين من تحويل أموال لأشخاص مجهولين

نيودلهي(صدى):

قدمت قنصلية المملكة في مومباي ، عدد من النصائح للمواطنين القادمين إلى الهند للعلاج والمرافقين لهم .

وقالت القنصلية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” تويتر ” ، تتمنى القنصلية العامة في مومباي السلامة والشفاء للجميع، وتنصح المواطنين الكرام الراغبين للقدوم إلى العلاج في جمهورية الهند الى أهمية مراعاة النقاط الاتية:

يجب الحصول على تأشيرة ” علاج ” حيث انها التأشيرة القانونية التي تسمح لحاملها بالعلاج في الهند ويجب على مرافق المريض الحصول على تأشيرة ” مرافق ” .

ننصح بأرسال تقارير طبية حديثة للمريض باللغة الإنجليزية للمستشفى المراد مراجعته .

التأكد من الحصول على خطاب موقع ومختوم من المستشفى يوضح موافقة المستشفى على استقبال المريض وتحديد مبدئي للخطة العلاجية والمدة المتوقعة والتكاليف التقديرية.

الحذر من الأشخاص الذي يقومون بالترويج لمستشفيات عبر وسائل التواصل الاجتماعيومواقع الانترنت .

عدم تحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين .

ننصح بزيارة الموقع الالكتروني للقنصلية للاطلاع على الارشادات والنصائح للقادمين الجمهورية الهند .

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