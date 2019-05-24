عمرها 102 عام.. امرأة تقتل جارتها التسعينية خنقا

باريس(صدى):

أقدمت امرأة تبلغ من العمر 102 عامًا على قتل جارتها ” 92 ” عامًا؛ وذلك داخل دار رعاية كبار السن بفرنسا.

وعن التفاصيل، وجد أحد العاملين في دار الرعاية على الضحية مقتولة في سريرها وعلى وجهها آثار كدمات حادة، حيث تبين أن سبب الوفاة خنق وضربات في الرأس.

وأظهرت تحقيقات الجهات الأمنية أن المرأة المتهمة بالقتل تسكن في الغرفة المجاورة للضحية، وكانت في حالة هياج شديدة وأخبرت أحد أفراد الطاقم الطبي بأنها ” قتلت شخصا ما ” .

تجدر الإشارة إلى أنه تم نقل المرأة المسنة إلى وحدة للأمراض النفسية بعد خضوعها للاختبارات، وستخضع لفحص نفسي لتحديد ما إذا كانت تخضع للعقوبة الجنائية أو غير مسؤولة جنائيًا.