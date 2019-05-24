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انفجار جديد يستهدف المسلمين أثناء صلاة الجمعة.. وسقوط عدد من الضحايا

انفجار جديد يستهدف المسلمين أثناء صلاة الجمعة.. وسقوط عدد من الضحايا
كابول(صدى):

تتواصل الإعتداءات على المسلمين أثناء الصلاة ، إذ شهد احد مساجد بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الجمعة انفجار هائل تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى أثناء صلاة الجمعة .

واعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين في انفجار اليوم .

واكد مسئول كبير في كابول ان المسجد كان محتشداً بالمصلين ، مشيراً إلى انه تم الدفع بعربات الإسعاف إلى موقع الإنفجار .

الجدير بالذكر ان الآونة الأخيرة شهدت اعتداءات وهجوم على المساجد في عدد من الدول ، كان ابرزها هجوم مسجدي نيوزلاندا الذي راح ضحيته 50 مسلم أثناء صلاة الجمعة ايضاً .


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