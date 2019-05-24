هنيدي: حياتي الشخصية تحتاج إلى عمل فني

القاهرة(صدى):

قال الفنان المصري، محمد هنيدي ، خلال لقائه ببرنامج ” دراما شخصية “ ، على راديو ” إينرجي “ ، إن ” حياته الشخصية تحتاج إلى عمل فني، لو قام بتجسيده سيطلق عليه أيامي على سطح الأرض “ ، مشيرًا إلى أنه ” سيحمل العديد من المواقف الكوميدية “.

واعترف هنيدي خلال البرنامج ، برغبته في حذف العديد من المشاهد التي جسدها طوال مشواره الفنية ، مؤكداً ، أنه يحاول دائمًا منافسة ذاته قبل منافسة غيره، وأن هذا أحد أسباب نجاحه .

وأشار إلى أنه في صغره كان مثله مثل أي شاب، له العديد من العلاقات الغرامية، بينما لم تستمر أطولها 15 يومًا .

يذكر أن آخر أعمال هنيدي، كان مسلسل ” أرض النفاق “ ، الذي خاض به السباق الرمضاني في العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، عقب عرضه في المملكة ، ومن ثم في مصر.