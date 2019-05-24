بعد تأويل خطاب ديني له.. ” المغامسي ” : الحجاب فرض واتقوا الله في كلام أهل العلم

عادل الحربي(صدى):

اكد إمام وخطيب مسجد قباء مدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة الشيخ صالح عواد المغامسي ان الحجاب فرض شرعي على المرأة بإتفاق العلماء فيما اختلفوا حول فرضيته على الوجه والكفين فقط.

واكد المغامسى في برنامجه الرمضاني اليومي ” منابر النور ” ان اختلاف العلماء رحمة الله عليهم في الوجه والكفين فقط،و لم يقل أحد بجواز إظهار شعر الرأس، ولا بجواز إظهار النحر، ولا الساقين من باب أولى، إنما اختلف العلماء في الوجه والكفين وهذا خلاف فقهي قديم من قبل أن نولد .

واستدل على ذلك بحديث النبي صلي الله عليه وسلم : إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفي ، وهو حديث صحيح السند وفقاً لعالم الحديث الشيخ الألباني .

وتابع ان هناك من حاول التشكيك في صحة الحديث وهو امر مخالف للحقيقة ، لافتاً إلى ما تناوله البعض عن قول “المغامسي ” سابقاً بأن الحجاب صناعة فقهية خلال حديث سابق ببرنامج “مع القرآن”.

وقال “المغامسي” انه قصد ان الحجاب عليه خلاف بسبب صناعة فقيهة ، مؤكداً ان من روج له هذه التصريحات الناقصة إنما يريد ان يشيع بأن الحجاب ليس فرض وأن لا دليل عليه من السنة .

وقال : بعض الفضلاء عفا الله عنا وعنهم أخذوا هذه الكلمة صالح يقول “الحجاب صناعة فقهية ” يعني يريدون أن يوهموا العامة أن صالحاً يقول إن الحجاب ليس فرضاً ولا دليل عليه من السنة، وهذا من أعظم الباطل لم يقل به أي أحد من علماء المسلمين لا في القديم ولا في الحديث إن الحجاب ليس فرضاً، ولو قال لرددناه عليه.

واضاف : ينبغي على الإنسان أن يتقي الله في كلام أهل العلم والعلماء والدعاة وكل من يتكلم فيأخذ الحديث كله يسمع أوله ويسمع آخره حتى لا يفتري على أخيه ولا يفتري على غيره ولا يتحمل وزر ذلك يوم القيامة.