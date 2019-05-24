رئاسة الحرمين: 68 بابا بالحرم المكي لا تفتح إلا في رمضان وموسم الحج

نايف السالم(صدى):

أشارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى أن هناك 68 بابا بالحرم المكي لا تفتح إلا في رمضان وموسم الحج، موضحة أن الأبواب تتوزع في مختلف اتجاهات الحرم من أجل مقابلة الزحام الذي يشهده الحرم في موسمي العمرة والحج.

وأوضحت أن هناك أبوابا تشهد ازدحاماً أكثر من غيرها، وهي: باب الملك عبدالعزيز، وباب أجياد، وجسر أجياد، وسلم أجياد، والأبواب 94،91،92،84،82، وباب الملك فهد 79، وباب 74، وسلم الشبيكة 66، وباب العمرة، وباب الملك عبدالله 123،114،112،165، 174، وسلم المروة وسلم الأرقم وجسر المروة وجسر الراقوبة.

ولفتت رئاسة الحرمين إلى أن الأبواب التي تفتح في رمضان وموسم الحج تشمل: 14 بابا في توسعة الملك عبدالله، و10 أبواب بتوسعة الملك فهد، و5 أبواب بتوسعة الملك عبدالعزيز، و39 بابا و4 مصاعد بمنطقة المسعى، بالإضافة إلى وجود 16 لوحة إرشادية لتحديد الكثافة البشرية داخل الحرم.