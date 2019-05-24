إعدام مغتصب وقاتل النساء بعد 35 عاما على ارتكاب جرائمه

واشنطن(صدى):

أعلنت ناطقة باسم سلطات السجون في ولاية فلوريدا الأمريكية ، عن إعدام سفاح يُدعى ” روبرت لونغ ، 65 عاماً ” ، بعد 35 عامًا على اعتدائه على 8 نساء على الأقل وقتلهن في منطقة تامبا.

وكان حكم على لونغ بالإعدام في شهر سبتمبر من عام 1985 بعد إدانته بتهمة قتل شابة قبل عام على ذلك، وخلال التحقيق اعترف بـ7 جرائم قتل أخرى والكثير من عمليات الاغتصاب.

وكان يختار ضحاياه من خلال إعلانات مبوبة في الصحف المحلية، وكان يتصل بالنساء اللواتي وضعن إعلانات بيع ويتوجه إلى منزلهن ويعتدي عليهن جنسياً ، وقد أطلقت عليه وسائل الاعلام لقب ” مغتصب الإعلانات المبوبة “.

وفي العام 1984 انتقل روبرت لونغ إلى القتل، وفي غضون 8 أشهر خطف ما لا يقل عن 8 نساء وأوثقهن واغتصبهن وقتلهن خنقًا أو ذبحًا.

وفي شهر سبتمبر من السنة نفسها، خطف فتاة في الـ17 من عمرها كانت عائدة إلى منزلها على دراجة هوائية، وبعدما اغتصبها مرات عدة تمكنت من إقناعه بتركها فأبلغت الشرطة عنه.