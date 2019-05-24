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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. العثور على مواطن متوفي جرفته السيول بالعرضيات

بالصور.. العثور على مواطن متوفي جرفته السيول بالعرضيات
نايف السالم(صدى):

عثرت فرق الدفاع المدني على مواطن متوفي بمحافظة العرضيات بعد أن جرفته السيول اثناء عبوره وادي يبه ، إبان هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة عصر امس وجريان الأودية والشعاب .

وتفصيلاً ن فقد هرعت فرق الإنقاذ لموقع الحادث فور ورود بلاغ في الساعة الـ10.4 مساءً عن شخص جرفته السيول أثناء عبوره على قدميه وادي يبه التابع لمركز الويد جنوب العرضيات .

وتم العثور على المواطن ” عامر العماري ” ” 42 ” سنة ، في تمام الساعة 1.00 صباحاً على بعد 3كم من موقع جرفه وتم نقله إلى المستشفى على ان تتولى الشرطة الإجراءات النظامية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1806 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه …

[ عدد التعليقات: 5359 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له

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