بالصور.. العثور على مواطن متوفي جرفته السيول بالعرضيات

نايف السالم(صدى):

عثرت فرق الدفاع المدني على مواطن متوفي بمحافظة العرضيات بعد أن جرفته السيول اثناء عبوره وادي يبه ، إبان هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة عصر امس وجريان الأودية والشعاب .

وتفصيلاً ن فقد هرعت فرق الإنقاذ لموقع الحادث فور ورود بلاغ في الساعة الـ10.4 مساءً عن شخص جرفته السيول أثناء عبوره على قدميه وادي يبه التابع لمركز الويد جنوب العرضيات .

وتم العثور على المواطن ” عامر العماري ” ” 42 ” سنة ، في تمام الساعة 1.00 صباحاً على بعد 3كم من موقع جرفه وتم نقله إلى المستشفى على ان تتولى الشرطة الإجراءات النظامية .