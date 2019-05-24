بالصور.. العثور على مواطن متوفي جرفته السيول بالعرضيات
عثرت فرق الدفاع المدني على مواطن متوفي بمحافظة العرضيات بعد أن جرفته السيول اثناء عبوره وادي يبه ، إبان هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة عصر امس وجريان الأودية والشعاب .
وتفصيلاً ن فقد هرعت فرق الإنقاذ لموقع الحادث فور ورود بلاغ في الساعة الـ10.4 مساءً عن شخص جرفته السيول أثناء عبوره على قدميه وادي يبه التابع لمركز الويد جنوب العرضيات .
وتم العثور على المواطن ” عامر العماري ” ” 42 ” سنة ، في تمام الساعة 1.00 صباحاً على بعد 3كم من موقع جرفه وتم نقله إلى المستشفى على ان تتولى الشرطة الإجراءات النظامية .
عوافي[ عدد التعليقات: 1806 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5359 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49443 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحمه