غرفة ملابس ريال مدريد تشهد مناوشات اللاعبين للبقاء بالنادي

نواف السالم(صدى):

شهدت غرفة تبديل ملابس لاعبي ريال مدريد العديد من المناوشات خلال الاجتماعات التي عقدها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، للتحدث عن مستقبلهم داخل النادي.

حيث سيطرت عبارة ” أريد البقاء في ريال مدريد ” على هذه الاجتماعات ، وكانت العبارة الأكثر ترديدًا في غرفة تبديل الملابس فلا أحد يريد مغادرة الفريق.

وعن ذلك، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رحيل بعض اللاعبين أصبح مؤكدًا رغم عدم رغبتهم في مغادرة النادي، مثل ” داني سيبايوس وكيلور نافاس وماركوس يورينتي ” .