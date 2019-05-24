أطباء أجانب يكتشفون المعجزة بعد المقارنة بين الصوم والموت جوعا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف اطباء اجانب عن فوائد اعجازية للصوم وتغيرات بيولوجية بالجسم تختلف تماماً عما يحدث له في حالة الجوع حتى الموت رغم الإمتناع عن الطعام في الحالتين .

واكد الأطباء انه في حالة الموت جوعاً يفقد الجسم 71 في المئة من وزن الدم، و56 في المئة من وزن الكبد، و63 في المئة من وزن الطحال، و30 في المئة من وزن العضلات، و91 في المئة من وزن الشحوم في الجسم وغيرها من التغيرات بينما لا يحدث اي من ذلك اثناء الصوم .

واكدوا في الكتاب الذي نشروه تحت عنوان ” التداوي بالصوم ” ان حجم الدم بالجسم لا يتغير حيث يرتبط نقصة بتراجع الوزن وبالتالي يظل ثابت ، كما تزداد كريات الدم الحمراء في بداية الصوم وتعود لعددها الطبيعي بعد ايام وهو ما يجعل الصوم علاج فعال لفقر الدم .

كما كشفوا ان الصوم يؤدي إلى اختفاء التجاعيد والبقع الصبغية ، كما لا يوجد ما يدل على تضرر العظام اثناء الصوم خاصةً مع عدم وجود اي خلل بالأسنان يرتبط بالصيام

و اكدوا ان الصوم يساعد على الشفاء من الدرن إذ يقلل من حجم الرئتين ، كما لا يعتري الكبد اي تغير ولا يفقد الجسم اي من المعادن بل يفقد المواد الضارة كالسكريات والدهون .